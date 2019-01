Fellbach.

Einbrecher haben in Fellbach Schmuck und Geld im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Täter waren am Montag (21.01.) zwischen 9 Uhr und 20.50 Uhr in eine Wohnung in Schmiden eingerbochen. Sie hatten sich über die Hinterseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und diese dann durchsucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711/57720 entgegen.