Fellbach.

Im Röschleweg haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag (15.12) ihr Unwesen getrieben. Die Täter gelangten über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude eines Metallverarbeitungsbetriebs. Dieser wurde offensichtlich nach Wertgegenständen und Werkzeugen abgesucht. Bislang wurde festgestellt, dass die Diebe Werkzeug und Gasflaschen mitgenommen haben. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.