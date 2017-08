Fellbach.

Zwischen Montag und Donnerstag ist in das Clubhaus des TV Oeffingen in der Straße "Beim Seele" eingebrochen worden. Der Einbrecher brach dazu ein Oberlichtfenster auf. Ersten Annahmen zu Folge machte der Dieb keine Beute, er hinterließ aber einen Schaden in Höhe von 500 Euro.