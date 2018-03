Fellbach Enkeltrick: Betrüger machen fette Beute

Fellbach.

Ein Ehepaar aus Fellbach hat einer Unbekannten rund 37.000 Euro in bar übergeben, und jetzt ist das Geld weg. Zuvor hatte sich eine Betrügerin am Telefon als Enkelin des Paares ausgegeben und behauptet, sich von den Großeltern Geld für einen Wohnungskauf leihen zu wollen. Die Großmutter schenkte der Anruferin Glauben und fuhr mit ihrem Mann zur Bank. Später übergaben die beiden das Geld einer angeblich von der Enkelin beauftragten Frau. Die Betrügerin verschwand mit der Beute am Freitagmittag (23.3.) in Fellbach in der Stuttgarter Straße in Richtung der Stadtbahn. Von der Betrügerin liegt folgende Beschreibung vor: circa 50 Jahre alt, rundes Gesicht, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, dunkelblondes Haar, osteuropäischer Dialekt,Schneidezahn oben hätte gefehlt, bekleidet mit heller Mütze, hellem Mantel und mit Handtasche ausgestattet. Der Betrug wurde laut Polizei erst am Dienstag (27.3.) bemerkt, als die Geschädigte mit ihrer echten Enkelin telefonierte.