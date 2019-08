Fellbach Erster Mietspiegel: Fellbach ist ein teures Pflaster

„Grundsätzlich ist der Mietspiegel kein Instrument der Mieterhöhung, sondern er gibt die derzeitige Marktlage wieder“, betonte Baubürgermeisterin Beatrice Soltys bei der Vorstellung des qualifizierten Mietspiegels. Vorausgegangenen waren wissenschaftlich begleitete Umfragen, mit denen eigene kommunale Daten in den Kommunen Fellbach, Kernen, Leutenbach und Winnenden erhoben wurden. Der neue Mietspiegel ist mit dem 1. August 2019 in Kraft getreten.

„Die Ergebnisse bestätigten die Befürchtungen: Die Mieten in Fellbach bewegen sich auf einem hohen Niveau“, schildert Bürgermeisterin Soltys. Dabei zeige sich allerdings eine große Spannbreite in den erhobenen Mieten, die von 7,23 bis 15,82 € pro Quadratmeter reicht. „Vermieter sind oft an langfristigen Mietverhältnissen interessiert und nicht daran, Höchstpreise zu erzielen“, kommentierte Ulf Krech, Vorstand Haus und Grund Fellbach, die Daten.

Bislang am Stuttgarter Mietspiegel orientiert

Bislang orientierten sich die Fellbacher Mieten am Stuttgarter Mietspiegel. Der Mittelwert des Stuttgarter Mietspiegels sollte den oberen Wert des Fellbacher Mietspiegels abbilden, was jedoch bei Abwägung aller Interessen so nicht immer umgesetzt werden konnte, wie in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus erläutert wird. Dieser einfache Mietspiegel basierte auf Referenzdaten, die nicht auf einer gesicherten wissenschaftlichen Basis erhoben wurden und spiegelte weder das tatsächliche Mietpreisgefüge noch die ortsübliche Vergleichsmiete von Fellbach wider. In der Junisitzung 2018 hatte der Gemeinderat daher die Ausarbeitung eines qualifizierten Mietspiegels beschlossen.