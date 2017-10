Fellbach Escape Room: Auf der Suche nach dem Heiligen Gral

Der Heilige Gral – eine Legende, um die sich viele Sagen wie Efeu ranken. Die Kreuzritter suchten ihn, ja auch Indiana Jones, und die mutigen Ritter der Kokosnuss versuchten ihr Glück und riskierten ihr Leben auf der Jagd nach dem Relikt aus der Artus-Saga. Dabei ist er doch ganz nah. Und zwar in Fellbach. Genauer, bei Escape Stuttgart.

Sechs Themenräume

Die vier Freunde Patricia Greber, Julia Geißler, Moritz Meister und Robin Noller aus dem Rems-Murr-Kreis versuchen ihr Glück und testen für unsere Zeitung einen der sechs Themenräume. Die Entscheidung fällt auf den Raum „The Artifact“ (das Artifakt). Dort wartet irgendwo der besagte Gral auf die vier.

Handlungshintergrund wird erklärt

Bevor sie in das Abenteuer eintauchen, erklärt ihnen Selami Bilgeoglu, der Sohn des Geschäftsführers, den Handlungshintergrund. „Ihr seid auf der Suche nach dem echten Heiligen Gral. Deshalb habt ihr euch Zugang zu einer Auktion verschafft, auf der legendäre Artefakte versteigert werden. Doch ihr wollt nicht mitbieten, ihr wollt den Gral stehlen. Deshalb steht ihr nun im hochgesicherten Lagerraum. Ich stehe für eine Stunde Wache. Irgendwo hier muss der Gral sein.“

Spielleiter beobachtet Entdecker über Kameras und Mikrofone

Als Hilfsmittel bekommen die Entdecker Stift und Papier, ansonsten gibt es nur das Funkgerät, über das hilfreiche Tipps kommen würden, falls man sich gar nicht mehr zurechtfände. Und im Lagerraum sind die vier schließlich auch nicht wirklich allein. Überall befinden sich Kameras und Mikrofone, über die der Spielleiter beobachten kann, wie sich die Entdecker zurechtfinden. Über versteckte Mikrofone kann er jedes Wort hören und direkt reagieren, falls die Lösung unerreichbar scheint.

Verstecke im Raum finden und Rätsel lösen

Die Tür wird verschlossen, und das Abenteuer nimmt seinen Lauf. Die vier teilen sich auf und versuchen nun, Verstecke im Raum zu finden und all die verschiedenen Rätsel miteinander zu verknüpfen. Ohne zeitaufwendige Absprache begibt sich jeder in eine andere Ecke des Raums und versucht herauszufinden, wofür die dortigen Gegenstände, Zeichen und Schriften gut sein könnten.

Entdeckte Rätsel werden verknüpft

Nach rund fünf Minuten steigt Freude in die Gesichter der Spieler, offensichtlich ist das erste Rätsel identifiziert. Die anfängliche Verwirrung wird durch Entdeckerfieber verdrängt. Patricia Greber, Julia Geißler, Moritz Meister und Robin Noller forschen nach Verknüpfungen zwischen den von ihnen entdeckten Rätseln. Nach einiger Zeit wird klar, dass das Ziel nicht so nah ist, wie anfänglich gedacht. Durch mehrere knifflige Mechanismen, verschiedene Wort-, Licht- und Zahlenkombinationen wird der Weg zum Gral versperrt.

Tipps des Spielleiters zur richtigen Zeit

„Wir wollen nicht zu viel verraten, aber des Rätsels Lösung verbirgt sich eventuell nicht dort, wo man sie anfangs vermuten mag“, wird Patricia Greber nach dem Spiel sagen. Die Zeit ist bereits weit vorangeschritten, und neben den kniffligen Aufgaben sitzt die tickende Uhr im Nacken des Hobby-Diebesteams.

Als der Gral endlich in Blickweite ist, haben die vier nur noch rund sechs der insgesamt 60 Minuten Zeit, um die endgültige Lösung und somit den Gral zu erringen. Geschützt wird der Gral durch ein Glas und ein Lasernetz, welches nicht so einfach zu umgehen ist. Durch kleine Tipps des Spielleiters zur richtigen Zeit und in der richtigen Dosis schaffen es die vier. Endlich! Sie halten den Gral in ihren Händen.

„Im Schnitt schaffen es nur vier von zehn, die Rätsel zu lösen“

„Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft“ – so werden die erfolgreichen Diebe von Selami Bilgeoglu begrüßt. „Im Schnitt schaffen es nur vier von zehn Teilnehmern, die Rätsel zu lösen und den Gral zu stehlen.“ Ohne kleine Hilfestellungen durch den Spielleiter sei es jedoch bislang noch keinem Team gelungen, den Raum zu bezwingen. „Jede Spielaufsicht muss bei uns die Räume selbst durchspielen, damit jedem klar wird, wo die Knackpunkte in den Rätseln stecken“, sagt Selami Bilgeoglu.