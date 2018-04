Fellbach Fahrer flüchtet vor Kontrolle: Fahndung mit Hubschrauber

Fellbach.

Eine Polizeistreife beabsichtigte am letzten Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr einen grünen Peugeot in der Stuttgarter Straße für eine routinemäßige Kontrolle zu stoppen. Der Fahrer reagierte auf Haltezeichen nicht und fuhr ohne Reaktion weiter durch den Stadttunnel. Nach dem Tunnelausgang bog er bei Rot nach rechts in die Waiblinger Straße ein und stoppte letztlich in der Bruckstraße. Dort sprang der Fahrer unvermittelt aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß.