Fellbach.

Ein gegen Diebstahl gesichertes Fahrrad ist am Mittwoch gestohlen worden. Der Besitzer hatte das Mountainbike der Marke Cube ACID beim Freizeitbad F3 in der Esslinger Straße abgestellt. Zwischen 17.15 Uhr und 21.30 Uhr muss der Dieb das Schloss gewaltsam geöffnet und das Rad gestohlen haben. Hinweise hierzu erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.