Fellbach Feuerwehreinsatz behindert: Helikopter-Eltern-Vorwurf sorgt für Ärger

Der Fall schlägt hohe Wellen. „Helikopter-Eltern“ seien wegen der Einsatzfahrzeuge „irritiert“ gewesen, „woraufhin innerhalb weniger Minuten die Zufahrtsstraße beziehungsweise die dortige Wendeplatte komplett blockiert war“, schrieb die Polizei am Freitag. „Helikopter-Eltern“? „Bodenlose Unverschämtheit“, wettert eine Mutter, die nicht namentlich genannt werden will, weil sie Nachteile für ihre achtjährige Tochter befürchtet. Das Mädchen besucht die Swiss International School in Fellbach. Das ist eine Privatschule, für die Eltern ab Klasse fünf mehr als 600 Euro im Monat bezahlen. Für die Jüngeren liegt der Betrag etwas niedriger.

Die Mutter stört sich sehr am „Helikopter-Eltern“-Begriff, denn der Ausdruck gilt fast schon als Schimpfwort. Gemeint sind Mütter und Väter, die ständig über ihren Kindern kreisen, sie überwachen, überbehüten und am liebsten keinen Schritt alleine gehen lassen.

Feuerwehr: Eltern haben sich unmöglich verhalten

Gebrannt hat es gar nicht in der Swiss International School, sondern im benachbarten Kolping-Schulzentrum im Baumschulenweg in Schmiden. Christian Köder, der Leitende Hauptbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach, findet unabhängig davon klare Worte für Eltern, die ihr Auto vor dem Schulgelände geparkt hatten, obwohl das verboten ist: „Ein Einfahren auf das Schulgelände war nicht möglich. Nicht auszudenken, was hier hätte passieren können, wenn das Drehleiterfahrzeug zur Menschenrettung nicht einfahren könnte.“ Selbst als das Feuerwehrfahrzeug bereits stand, „fuhren einige Pkw noch daran vorbei und blieben direkt davor stehen. Ein unmögliches Verhalten“, schreibt Köder in einer Stellungnahme zum Einsatz.