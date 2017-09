Fellbach Frau überfallen - Polizei sucht Zeugen

Fellbach.

Am Freitagmorgen ist eine 27-jährige Frau am Marktplatz in Fellbach überfallen worden. Die Frau hielt sich am Rathaus auf, als ein Mann an sie herantrat und versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Weil die junge Frau ihre Tasche weiterhin festhalten konnte, stieß der Mann die Frau letztlich nach hinten. Sie ging zu Boden und zog sich hierbei am Kopf Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.