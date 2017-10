Fellbach.

Der Fahrer eines Audi TT hat am Samstagabend gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Der 18-jährige Fahranfänger fuhr auf der Hinteren Straße, als er nach links von der Straße abkam und gegen eine Hausfassade prallte. Hierbei entstand an seinem Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.