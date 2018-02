Fellbach Geldautomat manipuliert - Wer kennt den Täter?

In der Zeit zwischen 10. Dezember 2017 und 6. Januar 2018 wurde der Geldausgabeautomat einer Bank in der Bahnhofstraße sechs Mal manipuliert. Es wurde mittels eines Aufsatzes das an Kunden ausgegebene Bargeld abgefangen und entwendet. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von über 900 Euro.

Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen geht man davon aus, dass die sechs Straftaten von ein und demselben Mann verübt wurden. Der Polizei liegt mittlerweile ein Bild des unbekannten Tatverdächtigen vor.

Besondere Merkmale:

männlich, ca. 35-40 Jahre, 168-170 cm, schlank, dunkle kurze Haare. Muttermal auf der rechten Wangenseite. Auffallende Tränensäcke, narbige Haut. Bekleidet mit grauem Anorak bzw. schwarzer Lederjacke, schwarze Wollmütze.

Wer den Mann kennt, sollte sich nun dringend bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter 07151/950-0 melden.