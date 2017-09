Zwei Fahrräder sind am Dienstagabend an der Stadtbücherei gestohlen worden. Beide Räder waren am Berliner Platz angeschlossen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Diebstahl zwischen 20 und 21.45 Uhr. Gestohlen wurden ein silber-graues Damenrad der Marke Cetano (Modell VZ890) sowie ein blau-weißes Damenrad unbekannter Marke.