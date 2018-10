Fellbach.

Ein Hund ist am Dienstagmittag (16.10.) von einem Auto erfasst und getötet worden. Eine 71-Jährige war mit dem Hund spazieren gewesen. In der Tainerstraße wollte sie an einem Zebrastreifen die Straße überqueren. Eine 85-Jährige im Mercedes erkannte die Situation nicht und erfasste den Hund. Die Fußgängerin blieb unverletzt.