Fellbach.

Unbekannte sind zwischen Freitag und Samstagmittag in ein Geschäftshaus in der Friedrichstraße eingebrochen. Über ein gekipptes Fenster gelangten die Einbrecher in das Gebäude und im Innern über aufgebrochene Türen in verschiedene Geschäftsbereiche. Dort wurden Kassen, ein Würfeltresor sowie verschiedene Monitore entwendet. Die Höhe des Schadens ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.