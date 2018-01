Fellbach Ist der „Nazi-Buddha aus dem All“ ein Russe?

Eine aus außerirdischem Material gefertigte Statue sorgt seit 2012 international für Schlagzeilen. The New York Times, The Guardian, die Neue Zürcher Zeitung, Der Spiegel und, und, und – alle berichteten sie von dem „Tausend Jahre alten Eisenmann aus dem All“ oder der „aus Meteorit geformten Nazi-Buddha-Statue“. Diese soll ein Teilnehmer der Tibet-Expedition von 1938 des Naturkundlers, Zoologen und SS-Manns Ernst Schäfer (1910–1992) aus Tibet ausgeführt haben. Wie bei einer mutmaßlichen Gemengelage mit Nazis und Okkultem so üblich, gingen die Online-Klickzahlen in die Abertausende.

Irgendwann interessierte sich sogar Erich von Däniken dafür, der Haupterzähler der Präastronautik, also jener Pseudowissenschaft, die alle Hochkulturen der Menschheitsgeschichte für von Aliens geschaffen hält. Von Erich von Däniken bekam der Winnender Elmar Buchner vor einiger Zeit eine E-Mail. „Ich habe nicht darauf reagiert. Das ist mir alles zu unwissenschaftlich und esoterisch. Selbst von der Kunsthistorikerszene bin ich desillusioniert. Es gibt zu der Statue einfach zu viele Meinungen.“ Die Statue sei buddhistisch oder der tibetisch-schamanistischen „Urreligion“ des Bön zuzuordnen, zeige eine Gottheit, einen Lama oder einen Herrscher. „Experten“ deuteten griechische, römische, tibetische, mongolische oder skythische kunsthandwerkliche Einflüsse hinein.

Zeigt die Statue einen russischen Guru?

Bemerkenswert ist aktuell der Beitrag der Bonner Historikerin und Tibetologin Isrun Engelhardt. Sie versucht anhand von Indizien ausführlich zu belegen, dass die Statue den russischen Maler, Guru und Asienreisenden Nikolai Roerich (1874–1947) als künftigen Herrscher von Shamballa darstellt (siehe unten). Buchner hält dies für nur „eine von vielen fundierten Thesen“.

Isrun Engelhardt bezweifelt, dass die Statue aus dem Fundus der Schäfer-Expedition stammt, weil sie nicht in den akribisch geführten Inventarlisten auftaucht. Insgesamt über 2000 Objekte wurden von Tibet nach Deutschland gebracht. Diese Argumentation hält Elmar Buchner für wenig schlüssig: „Warum sollte ein Expeditionsteilnehmer die Statue nicht für sich eingesteckt haben, ohne sie offiziell zu dokumentieren!?“

Der damalige Besitzer wollte anonym bleiben

Isrun Engelhardt nennt zudem Ross und Reiter, wie die Statue zu Elmar Buchner gelangt sei. Buchner dazu: „Ja, ich habe mit Frau Engelhardt gesprochen. Was sie über den Weg der Statue zu uns schreibt, werde ich aber weder bestätigen noch dementieren.“ Der damalige Besitzer der Statue wollte anonym bleiben. Der Herr sagte, er habe die Figur bei einer Auktion erstanden. Der Vorbesitzer habe sie von seinem Vater geerbt – und einst sei die Statue von den Nazis aus Tibet nach München gebracht worden, eben als Teil der Schäfer-Expedition, so Buchner (wir berichteten 2012).

Laut Isrun Engelhardt handelte es sich bei dem Verkäufer um einen Russen namens Igor Kaledin. Kaum mehr sei über ihn bekannt. Jener Kaledin kam 2007 auf Buchner zu. Ein russischer Freund Kaledins aus Stuttgart übersetzte. Kaledin behauptete, in Australien zu leben, sprach jedoch auch nur gebrochen Englisch. Er bat Buchner und Kollegen, die Statue materialtechnisch zu untersuchen. Er mahnte zudem, wenn Buchner sie nicht kaufen wolle, werde sie wieder zurück nach Russland gebracht. Zwischenzeitlich lehnte auch Angelika Borchert, Expertin für asiatische Kunst und seinerzeit Auktionskuratorin in Köln, den Erwerb der Statue ab, mit dem Hinweis, sie sei definitiv nicht tibetischen Stils, schreibt Isrun Engelhardt.

Für einen siebenstelligen Betrag angeboten

Schließlich kaufte dem Russen 2009 der vermögende Gero Kurat (gestorben im November 2009), Geologe am Naturhistorischen Museum in Wien, die Statue ab. Kurat wollte offenbar nicht, dass die Statue zurück nach Russland und „verloren geht“. Womöglich wäre das Stück so auch dem Museum zum späteren Kauf erhalten geblieben.

Die Pressestelle des Museums und Buchner bestätigen: Die Statue befindet sich nach deren Wissen heute immer noch im Besitz der Familie Kurat in Wien. „Sie wurde mir zuletzt für einen siebenstelligen Betrag angeboten“, sagt Buchner. Das sei freilich viel zu viel.

Das Metall stammt von einem Meteoriten

Buchner hatte die Statue im April 2008 kurz zur Untersuchung in Stuttgart gehabt und ab 2009 diese dann an Gero Kurat vermittelt. „Deswegen konnten wir die meisten Analysen 2009 durchführen.“ Zusammen mit Gero Kurat (posthum) und anderen veröffentlichte Buchner denn auch 2012 die Materialuntersuchungsergebnisse in der Zeitschrift Meteoritics & Planetary Science.

Zumindest beim Material der Statue bestehen seither keine Zweifel: Metall des Chinga-Meteoriten, der vor 10 000 bis 20 000 Jahren in die Erdatmosphäre eindrang, hoch in den Lüften zerplatzte und auf das heutige Grenzgebiet zwischen Sibirien und der Mongolei herunterbröselte.

Die Herkunft bleibt unklar

Man könne durch Materialuntersuchungen heute leider nicht mehr feststellen, wann und wo das Meteoriten-Metall bearbeitet worden ist. Möglicherweise bleibt die Statue also auf immerdar geheimnisumwoben. Gewiss ist nur, sie wurde ins weiche Meteoriten-Metall gehauen (mit Hammer und Meißel?) und nicht etwa gegossen. „Der hohe Anteil an Nickel, rund 15 Prozent, machen das Material spröde und bearbeitbar für einen Bildhauer“, sagt Buchner.