Fellbach Kappelbergtunnel für eine Nacht gesperrt

Fellbach.

Der Kappelbergtunnel muss für den Austausch von Ventilatoren für eine Nacht gesperrt werden. Das gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Sperrung erfolgt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von 23 bis 5 Uhr. Betroffen ist nur die Fahrtrichtung nach Stuttgart. Der Verkehr wird an der Anschlusstelle Fellbach-Süd ausgeleitet. Die ausgewiesene Umleitungsstrecke führt über die alte B14 durch Fellbach und Bad Cannstatt. Weitere nächtliche Sperrungen im Kappelbergtunnel wird es im kommenden Jahr auch in Richtung Waiblingen geben. Die Ventilaoren werden schrittweise ausgetauscht.