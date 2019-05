Attacken auf Wahlkampfstände Linke und AfD bezichtigen sich gegenseitig der Lüge

Der Nachrichtenstand am Montagabend: Laut Polizei haben rund zehn Personen aus dem linken Spektrum AfD-Vertreter an deren Wahlstand am Samstagvormittag in Fellbach bedrängt und den Infostand beschädigt. In Korb wurden ebenfalls am Samstagvormittag AfD-Wahlkämpfer attackiert; es war ein Schlagstock im Einsatz. Eine Woche davor war es bereits in Backnang zu einer Auseinandersetzung an einem Wahlstand der AfD gekommen. Der AfD-Kreisvorsitzende Daniel Lindenschmid schreibt, die AfD werde jetzt „wöchentlich mit physischen Angriffen konfrontiert.“ – „Unsere demokratischen Rechte werden mit Füßen getreten.“

Video auf Youtube

Mehrere Veröffentlichungen im Internet verweisen nun auf ein Video, das zeige: AfD-Leute hätten ihren Infostand selbst abgebaut und ihre Flyer eigenhändig auf den Boden geworfen – und sich hernach zum Opfer stilisiert.

Unterdessen bleibt die Polizei bei ihrer ursprünglichen Darstellung, wie Pressesprecher Holger Bienert auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte: Es gebe keine Hinweise, dass die gegen die AfD gerichteten Vorgänge vorgetäuscht gewesen wären. Nach wie vor bestehe der Verdacht, dass Leute aus dem linken Spektrum für Beschädigungen verantwortlich sein könnten. Es werden nun laut Bienert verschiedene Personen gehört, die Polizei führt die Ermittlungen fort – Ausgang naturgemäß noch offen.