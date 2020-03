Fellbach Kreuzung wegen Sanierung voll gesperrt

In Fahrtrichtung Untertürkheim wird die Haltestelle Dorfwiesen in die Parkbucht in der Freibergstraße nach der Einmündung Oeffinger Straße verlegt. In der Tournonstraße wird nach dem Kreisverkehr eine zusätzliche Ersatzhaltestelle Friedrichstraße eingerichtet. Die Haltestelle Bühnerstraße wird in die Wirtembergstraße verlegt. Die Haltestelle Gutenbergstraße Richtung Untertürkheim wird in die Fellbacher Straße verlegt. In Fahrtrichtung Oeffingen kann als Ersatz für die Karolingerstraße die Haltestelle Stauferstraße genutzt werden. Die Haltestellen Gutenbergstraße, Jakob-Butter-Straße und Rathaus Richtung Oeffingen werden zu einer Ersatzhaltestelle vor dem Kreisverkehr in der Tournonstraße verlegt.