Fellbach.

Eine 55-Jahre alte VW-Lenkerin hat am Freitag (08.12) infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Die Dame hatte gegen 12.45 Uhr die Waiblinger Straße befahren, als sie zunächst links der Fahrbahn gegen eine Hecke fuhr, dann rechts der Fahrbahn über eine Verkehrsinsel und einen Grünstreifen fuhr und schließlich an einer Mauer zum Stehen kam. Passanten und ein zufällig hinzugekommener Arzt holten die kurzzeitig bewusstlose Frau aus dem Auto und leisteten Erste Hilfe. Die 55-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst und Notarzt an der Unfallstelle versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert.