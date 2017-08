Fellbach Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Der Motorradfahrer war gegen 18 Uhr in der Kappelbergstraße unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve gab er offensichtlich zu viel Gas. Daraufhin stellte sich das Motorrad auf und er verlor die Kontrolle. Das Bike kam nach rechts von der Straße ab, schrammte an einem Baum vorbei und kam in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der Fahrer war mit der Maschine noch nicht vertraut. Er wurde leicht verletzt.

Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf circa 1500 Euro.