Fellbach Noch kein Käufer für den Gewa-Tower

Am Mittwoch lief die Frist für exklusive Verhandlungen mit dem interessierten Investor für den Gewa-Tower ab. Der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Pluta Rechtsanwalts GmbH hat entschieden, die Frist nicht zu verlängern. Diese Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen, dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger.

Gleichwohl wird der vorläufige Insolvenzverwalter die Verhandlungen mit dem Interessenten fortsetzen, allerdings nicht exklusiv. Bananyarli wird nun auch Gespräche mit anderen Interessenten führen, die in den vergangenen Wochen und Monaten ebenfalls Interesse am Erwerb des Gewa-Towers signalisiert haben.

„Der Verkauf ist komplex und die Verhandlungen sind dementsprechend sehr zeitintensiv. In Abstimmung mit den Anleihegläubigern hatten wir daher exklusive Verhandlungen vereinbart. Wir verhandeln weiter und setzen alles daran, den Gewa-Tower zu verkaufen. Wir werden zeitnah aber auch mit neuen Investoren sprechen, damit wir Handlungsalternativen haben“, sagt Rechtsanwalt Ilkin Bananyarli. In den vergangenen Wochen verliefen die Verhandlungen sehr konstruktiv, allerdings konnte bis dato kein Kaufvertrag abgeschlossen werden. Zu den Details der laufenden Verhandlungen darf der Verwalter keine Auskunft erteilen, da die Beteiligten Stillschweigen vereinbart haben.

Gustav Meyer zu Schwabedissen erklärt: „Wir werden in den nächsten Tagen die ersten Gespräche mit weiteren Interessenten führen. Es gibt Interesse von mehreren Investoren. Daher ist zu erwarten, dass dieser Turm fertiggestellt wird.“

Die Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG musste Ende 2016 Insolvenz anmelden. Seither ist Ilkin Bananyarli von der Pluta Rechtsanwalts GmbH als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig. Die Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft zum Bau des Gewa-Towers in Fellbach bei Stuttgart, dessen Rohbau im Oktober 2016 fertiggestellt wurde.