Fellbach Oettingers in Schmiden: Schon immer vom Stern geträumt

Nach Stationen in der Köhlerstube der Traube Tonbach, dem Burgrestaurant Staufeneck in Salach und im Louis C. Jakob in Hamburg war deshalb bei der Rückkehr an den heimischen Herd im Hirschen in Fellbach-Schmiden, wo er auch seine Ausbildung zum Koch gemacht hat, klar: „Da will ich hin.“ Der erste Schritt: 2005 wurde das Gasthaus umgebaut und die Weinstube eröffnet.

Seine erste Auszeichnung hätte er trotzdem beinahe verschlafen: Ein Kollege, der eines Abends zum Essen kam, war durch die damals sechseinhalb Bratpfannen im kulinarischen Reiseführer Gusto inspiriert worden, ins Oettingers zu kommen. „Ich wusste nichts davon, bis er mich darauf ansprach“, erzählt Michael Oettinger schmunzelnd.

Das große Ziel war damals schon klar, der Weg, der dorthin führen sollte, auch: „Der Stern war immer mein Traum. Dennoch war es mir sehr wichtig, dass sich die Küche und das Restaurant langsam entwickeln. Unser Familienbetrieb hat viele Stammkunden und ich wollte diese Gäste mitnehmen. Wir leben von den Menschen, die um uns herum wohnen, bei uns feiern und übernachten.“