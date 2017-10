Fellbach.

Ein Jugendlicher wurde in der Nacht auf Freitag von der Polizei mit einem Auto nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt, nachdem er wohl den Wagen zuvor seiner Mutter zu einer Spritztour entwendete hatte. Eine Polizeistreife wollte gegen 0.30 Uhr in der Stuttgarter Straße einen Kleinwagen zur Verkehrskontrolle anhalten. Hierzu fuhr der Streifenwagen unmittelbar hinter dem in Richtung Stuttgart fahrenden Fiat Cinquecento und gab dem Fahrer Haltezeichen. Der Fahrer ignorierte diese und beschleunigte sein Fahrzeug im Bereich der Nürnberger Straße erheblich. Weil er nun teilweise mit über 100 km/h vor der Polizei flüchtete, mussten weitere Streifenwagen hinzugezogen werden. Nach einer etwa zehmminütigen Verfolgungsfahrt konnte das Auto letztlich in Bad Cannstatt im Veielbrunnenweg mit Unterstützung der Stuttgarter Polizei gestoppt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als ein 15-Jähriger am Steuer des Kleinwagens saß. Den ersten Erkenntnissen nach hatte der Junge am Abend zuvor unbemerkt den Autoschlüssel seiner Mutter entwendet, für eine Spritztour mit einem Kumpel. Der 15-Jährige, der nun mit einer Strafanzeige zu rechnen hat, wurde noch in der Nacht von der Polizei nach Hause gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Es wird gebeten, dass Zeugen sich bei der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 melden.