Fellbach Polizei sucht rabiate Ladendiebe

Fellbach.

Der Detektiv eines Einkaufsmarktes in der Merowingerstraße stellte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr zwei Männer, die er beim Diebstahl eines Receivers beobachtet hatte. Als der Mann die beiden Täter ansprach, schlug einer mit der Faust nach ihm. Beide Männer flüchteten anschließend in Richtung Salierstraße, wobei sie ihr Diebesgut auf dem Weg in der Welfenstraße wegwarfen.