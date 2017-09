Fellbach Raubüberfall in der Esslinger Straße

Einen Raubüberfall in der Esslinger Straße in Fellbach bestätigt aktuell die Polizei. Wie der Polizist vom Dienst mitteilt, wurde gegen 21 Uhr ein älterer Mann in seiner Wohnung von drei Tätern überfallen. Die Täter flohen und konnten trotz Fahndung bislang nicht gefasst werden. Es wurde nichts gestohlen. Bislang gibt es noch keine Täterbeschreibung und keine genaueren Informationen. Gerüchte, dass der Mann vor einigen Wochen schon einmal überfallen worden sei, will die Polizei nicht bestätigen. Die Kripo ermittelt.