Fellbach/Remshalden Einbruchsversuche: Polizei bittet um Hinweise

In Fellbach haben Unbekannte versucht in ein Versicherungsbüro in der Hirschstraße einzubrechen. Zwischen Samstag und Dienstagmorgen probierten die Einbrecher die Hintertüre aufzuhebeln. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach (0711/57720).

Ebenfalls über die Hintereingänge versuchten Unbekannte in zwei Firmen in einem Gebäude in der Alfred-Klingele-Straße zu gelangen. Bei dem Einbruchsversuch zwischen Donnerstag und Montagnachmittag verursachten die Täter Sachschaden. Hinweise werden von dem Polizeiposten Remshalden (07151/72463) entgegen genommen.