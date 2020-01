Fellbach Restaurant Goldberg: Überraschung auf dem Teller

Seine Art zu kochen spiegele seinen Werdegang, sagt Kovacs-Bürckert: eine klassische Küche, modern gestaltet und mit asiatischem Einfluss. Im aktuellen Restaurantführer Gault&Millau 2020 wird das Restaurant in Fellbach mit 15 Punkten und zwei Kochmützen ausgezeichnet, im Guide Michelin 2019 mit einem Stern bewertet.

Anregungen sammelt der 37-jährige Koch immer und überall: „Ich esse zum Beispiel irgendwo ein Thaicurry und denke mir, dass dessen Aromatik gut zu Black Cod passen könnte.“ Und wie wird daraus ein Gourmetgericht? Über seine Gedanken spricht der Küchenchef mit seinem Team, auf einem Zettel werden alle Ideen zu dem Gericht gesammelt. Dann wird gekocht, abgeschmeckt, verfeinert und perfektioniert. Bis die Kreation erstmals den Gästen serviert wird, können schon mal mehrere Wochen vergehen.

Kovacs-Bürckerts Geheimnis: „Meistens geht es nicht darum, etwas hinzuzufügen, sondern etwas wegzulassen“, verrät der Sternekoch. Sein persönlicher Anspruch ist es, immer ein bisschen besser zu werden - und wenn dies dann am Ende von einem Restaurantführer ausgezeichnet werde, sei es natürlich toll.

Ein unvergessliches Gesamterlebnis

Trotzdem sind es nicht die Auszeichnungen, die ihn antreiben. Wichtigstes Ziel sei, den Gästen ein unvergessliches Gesamterlebnis zu bieten. Ob junge Familie, Geschäftsleute oder Gourmettouristen: „Unsere Gäste sollen ungezwungen genießen.“ Die Qualität von Speisen und Service soll im Goldberg für sich sprechen, Erklärungen und Show in den Hintergrund treten. Für unvergessliche Feiern und Erlebnisse gibt es neben den 36 Plätzen im Restaurant auch zwei Nebenräume und eine Winelounge, in der regionale und internationale Spitzenweine die Hauptrolle spielen.

Philipp Kovacs-Bürckert fühlt sich nach wie vor in der Küche am wohlsten: „Ich will jeden Abend hier in der Küche sein und mitkochen.“ Kollegen seien in der Gastronomie nicht nur Kollegen, sondern ein bisschen wie Mitglieder einer großen Familie: „Da man zu anderen Zeiten arbeitet als die meisten Menschen, verändert sich im Lauf der Zeit der Freundeskreis.“ Wenn Philipp Kovacs-Bürckert frei hat, macht er gerne Sport und Spaziergänge in den Weinbergen. Kocht er zu Hause, muss es schnell gehen, dann werden Pasta oder Gegrilltes serviert. Das macht er aber gar nicht so oft, denn er geht sehr gerne essen. „Ich bin dann einfach froh, nicht kochen zu müssen, und bin der unkomplizierteste Gast der Welt“, sagt er schmunzelnd.