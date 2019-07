Fellbach-Schmiden 21-Jähriger verletzt mehrere Menschen

Fellbach-Schmiden.

Ein 21-Jähriger hat am Sonntagmorgen mehrere Menschen angegriffen. Polizeiinformationen zufolge drang der 21-jährige Deutsche zunächst gegen 9.30 Uhr über eine offene Terrassentür in ein Schlafzimmer in der Käthe-Kollwitz-Straße ein. Dort griff er ohne ersichtlichen Grund eine im Bett liegende 56-jährige Frau an. Der Ehemann und der Sohn der Frau konnten den 21-Jährigen aus der Wohnung drängen. Dabei erlitt der Ehemann eine schwere Handverletzung.