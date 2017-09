Fellbach-Schmiden.

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag (22.9.) gewaltsam in die Albert-Schweizer-Schule in der Talstraße in Schmiden eingebrochen. Im Schulgebäude hebelte er die Türen zum Sekretariat und Rektorat auf und durchsuchte die Räume. Noch ist unklar, was der Dieb mitgenommen hat. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9519130 entgegen.