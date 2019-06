Fellbach-Schmiden Diebe stehlen über 200 Autoräder

Fellbach-Schmiden.

Diebe haben am Mittwoch (05.06.) in Fellbach Schmiden über 50 Kompletträdersätze gestohlen. Die Räder waren in einer Lagerhalle in der Blumenstraße untergebracht gewesen. Die Täter hatten sich in der Nacht zwischen 0 und 3 Uhr morgens Zugang zu der Halle verschafft. Die über 200 Einzelräder wurden vermutlich mit einem Lkw abtransportiert. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt rund 30 000 Euro.