Fellbach-Schmiden Einbruch in Autowaschpark gescheitert

Fellbach-Schmiden.

In der Nacht auf Dienstag (26.09.) versuchten mehrere Diebe vergeblich in das Gebäude eines Autowaschparks in der Karolinger Straße einzubrechen. Die Unbekannten hebelten zwar an Türen, konnten diese jedoch nicht öffnen. Auch am Aufbruch eines Wechselautomates scheiterten sie.