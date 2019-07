Fellbach Schwerer Unfall auf B 14 - Vollsperrung

Ein Ford Fiesta ist am Dienstagabend ( 09.07. ) gegen 21.25 Uhr nach rechts von der B14 abgekommen und hat sich an der Böschung mehrmals überschlagen. Laut Polizeiangaben wurden beide Insassen schwer verletzt. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Berufsfeuerwehr Stuttgart befreit. Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor dem Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen. Die B 14 ist zur Zeit ( Stand 23.05 Uhr ) in Richtung Fellbach voll gesperrt.