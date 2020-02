Fellbach Sex an der Bushaltestelle? Polizei sucht Zeugen

Fellbach.

Hat ein Paar am Mittwoch (12.02.) an einer Bushaltestelle in der Esslinger Straße Sex gehabt? Das will eine Zeugin beim Vorbeifahren gesehen haben. Laut Polizeibericht beobachtete die Zeugin, wie ein Mann und eine Frau gegen 14 Uhr an der Haltestelle beim Kindergarten Pfiffikus "sexuelle Handlungen miteinander vornahmen. Dazu waren die beiden auch teilweise entkleidet."