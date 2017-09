Fellbach Stallhase haut ab: Polizei fängt ihn ein

Fellbach.

Die Polizei hat in Fellbach einen Stallhasen eingefangen, der ausgebüxt war. Das Tier saß am Mittwochnachmittag (13.9.) gegen 17 Uhr in der Wielandstraße in einem Garten. Polizeibeamte übergaben den Hasen dem Tierschutzverein Waiblingen. Der Besitzer kann sich dort melden.