Fellbach Steht der Gewa-Tower vor dem Verkauf?

"Konkrete Verhandlungen"

Der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli teilte am Donnerstagabend auf Anfrage unserer Zeitung mit, er habe in enger Absprache mit dem Vertreter der Anleihegläubiger in den vergangenen Wochen und Monaten mit mehreren Interessenten Gespräche geführt. Aktuell befinde er sich mit einem Interessenten „in weitergehenden konkreten Verhandlungen“. Zu einzelnen Angeboten und Verhandlungen dürfe er keine Angaben machen, da Verschwiegenheit vereinbart wurde. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen seien, werde er die Öffentlichkeit selbstverständlich über das Ergebnis informieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Sachen Gewa-Tower Hoffnung aufkeimt: Im November 2017 war überraschend ein monatelang favorisierter Kaufinteressent aus ungeklärten Gründen abgesprungen. Im Frühjahr hatte ein zweiter Bieter die ihm eingeräumte Exklusivfrist verstreichen lassen.

Auf der Baustelle des Gewa-Towers in Fellbach herrscht Stillstand, seit die Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG, die Projektgesellschaft zum Bau des Gewa-Towers, Ende 2016 Insolvenz anmelden musste.