Fellbach Streit auf dem Weihnachtsmarkt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde das Sicherheitspersonal auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt in der Nacht zum Donnerstag beleidigt. Nach Angaben der Polizei liefen zwei Männer kurz vor 1 Uhr durch den Markt und wollten sich offenbar in der Nähe der U-Bahnhaltestelle aufhalten. Der Sicherheitsdienst wollte das verhindern und bat die Gäste, das Gelände zu verlassen. Ein 17-Jähriger reagierte darauf ungehalten und beleidigte eine 34-jährige Security-Angestellte massiv. Weil die Männer auch nicht den Anweisungen Folge leisteten und sich weiterhin auf dem Markt aufhalten wollten, wurde die Polizei gerufen.

Bei der Durchsetzung des Platzverweises widersetzten sich die Männer. Einer der beiden wollte gar mit einer leeren Flasche gegen die Polizeibeamten vorgehen. Letztlich mussten die Beamten zur Durchsetzung der Maßnahme Zwang anwenden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.