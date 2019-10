Fellbach.

Am Mittwochvormittag kam es vor dem Tafelladen in der Wernerstraße zu einem handfesten Streit. Wie die Polizei mitteilte, wollte sich eine bislang unbekannte Frau gegen 10 Uhr an der Schlange der wartenden Kunden, die teilweise bereits seit zwei Stunden anstanden, vorbeidrängeln. Als sie von einer 39 Jahre alten Frau auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, kam es zunächst zum verbalen Streit zwischen den Frauen. Im weiteren Verlauf stieß die Dränglerin ihrer Kontrahentin mehrfach den Ellenbogen in die Rippen. Als die Leiterin des Tafelladens hinzukam und schlichten wollte, bekam auch sie noch einen Schlag ab. Die Frau gab anschließend laut dem Polizeibericht noch einige unschöne Worte in russischer Sprache von sich und zog anschließend von dannen. Sie wird als ca. 60 Jahre alt und etwa 160 cm groß beschrieben, hatte einen grauen Kurzhaarschnitt, trug eine knielange graue Jacke, eine dunkelblaue Hose und weiße Schuhe und führte eine graue Handtasche sowie einen blauen Einkaufstrolley mit sich. Hinweise auf die Frau nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.