Fellbach Strohballen brannten neben Feldscheune

Bevor es in Rommelshausen brannte, mussten die Feuerwehr Schmiden aufs Feld an der Remstalstraße am Freitagabend ( 27.04. ) anrücken. Zahlreiche Anrufer meldeten nach 21:30 Uhr über Notruf einen größeren Feuerschein. Beim Eintreffen der Feuerwehr unternahm der betroffene Landwirt bereits Löschmaßnahmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.