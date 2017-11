Fellbach.

Ein Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz in Fellbach lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde am Samstag um 0.30 Uhr im Kreisverkehr Tournonstraße / Postweg gefunden. Er musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte laut Polizei vermutlich keinen Sturzhelm getragen. Da nicht bekannt ist, wie der Radfahrer zu Fall kam, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.