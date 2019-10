Fellbach/Stuttgart 100-facher Betrug: Bewährung oder nicht?

Ziel des Verteidigers Jens Rabe in dem Prozess war und ist, für seine Mandantin eine Bewährungsstrafe herauszuholen. Viele Jahrzehnte habe Katarina K. (Name geändert) in geordneten Verhältnissen gelebt und habe als Gemeindereferentin gute Arbeit geleistet. 2014 sei es zu einem Knick in ihrem Leben gekommen, nachdem sie sich bei ihrem Bruder 17 000 Euro für ein neues Auto lieh und danach einem Betrügerring auf den Leim ging. Der versprach, gegen einen Vorschuss ihr ein Darlehen zu vergeben – doch das versprochene Geld ist nie gekommen. Dennoch hat Katarina K. gezahlt und gezahlt und gezahlt. Warum? „Man greift sich an den Kopf“, fragt sich Rabe. Seiner Mandantin habe die Fähigkeit gefehlt, die Sache nüchtern zu betrachten. „Der Deckel der Vernunft flog weg“, beschrieb er ein Verhalten, das ihm auch schon bei anderen seiner Mandanten aufgefallen sei, die Opfer von Betrügern wurden.

Einen Seitenhieb auf den Staatsanwalt konnte sich Rabe nicht verkneifen, der sich bei seinem harten Strafantrag auf die Rechtstreue berief, die es mit einer Haftstrafe zu untermauern gelte. Polizei und Staatsanwaltschaft sollten sich in Sachen Rechtstreue lieber an die eigene Nase fassen und auch gegen die Hintermänner des Betrugs ermitteln, denen nicht nur seine Mandantin zum Opfer gefallen ist. „Aber das ist ihnen zu kompliziert.“

Das Urteil verkündet die Strafkammer am Dienstag.