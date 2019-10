Fellbach/Stuttgart 100-facher Betrug: Die Frage nach dem Warum

Die Verhandlung vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Stuttgart drehte sich ein ums andere Mal um die Frage nach dem Warum. Die Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen Gemeindereferentin Katarina K. (alle Namen geändert) vor, in den Jahren 2014 bis 2018 mehr als 100 Opfer in 291 Fällen um 377 750 Euro betrogen zu haben: Zu den Opfern zählte ihr Bruder; es gehörten Freundinnen und Freunde dazu, aber auch Menschen, die die 63-Jährige in ihrem beruflichen Umfeld als Gemeindereferentin in der Katholischen Kirche kennengelernt hatte. Anfangs waren es mal ein paar Hundert Euro, die sie sich ausborgte, wie ihre Freundin Gertrud Z. vor Gericht erzählt hat. Später sind es mehrere Tausend wie bei Sabine L. Beiden Freundinnen ist während der Vernehmung der Schmerz anzumerken, zwar auch Geld, vor allem aber eine enge, vertraute Person verloren zu haben.

„Ich bin genauso ratlos wie Sie“, stellte Gertrud Z. gegenüber dem Vorsitzenden Richter der Kammer, Ulrich Tormählen, fest. Er hatte nach Spuren geforscht, wie Katarina K. in diesen Teufelskreis aus Lügen und Betrügen geraten ist. Und Tormählen sucht den Strohhalm, dass die Angeklagte selbst einen Weg aus dem Teufelskreis gefunden hat und ihm in seinem Urteil eine positive Sozialprognose für die Angeklagte ermöglicht.

„Das war eine andere Katarina“

„Das war eine andere Katarina“, erklärt sich Gertrud Z. die betrügerische Seite der Angeklagten. Nicht die Katarina, die als Gemeinde-Referentin in verschiedenen Kirchengemeinden, darunter auch in Fellbach, ackerte und half. Und ja, typisch für den Beruf einer Gemeindereferentin in der Katholischen Kirche, oft genug auch aufopferte, ohne Dank und Anerkennung zu bekommen.