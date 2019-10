Fellbach/Stuttgart Kind zu Tode geschüttelt: Vier Jahre Haft gefordert

Ihre Aussage sieht die Staatsanwaltschaft als „widerlegt“ an. Zwar habe sich die Angeklagte, davon sei auszugehen, anfangs um das Mädchen ebenso liebevoll gekümmert wie um ihren eigenen Sohn. Weshalb es dann am 11. Dezember zum tödlichen Gewaltausbruch kam, ließ sich in der Verhandlung nicht klären. Gewalt muss im Spiel gewesen sein: Nur heftiges Schütteln sahen die medizinischen Sachverständigen als mögliche Ursache für die Verletzungen des Kindes an. „Es ist die Angeklagte gewesen, die den Tod verursacht hat. Daran bestehen keine Zweifel“, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer. Er hält eine vierjährige Haftstrafe für angemessen.

Verteidigerin beschreibt Angeklagte als "liebevolle und sorgsame Mutter"

Die Verteidigerin der Frau, Rechtsanwältin Amely Schweizer, beschrieb ihre Mandantin als „liebevolle und sorgsame Mutter“, die niemals überfordert gewesen sei. In ihrem Plädoyer verwies die Anwältin auf Vorerkrankungen des Kindes, die im Prozess mehrfach thematisiert worden waren, die aber nicht belegt sind. Die Ersatzeltern seien mit dem Mädchen nicht zum Arzt gegangen, weil sie keine Papiere für das Kind hatten.

Die Schuldfrage ließ die Anwältin offen, und sie nannte folgerichtig kein aus ihrer Sicht angemessenes Strafmaß. Stattdessen verwies sie auf Erklärungen des Vaters des toten Kindes: Er wolle nicht, dass seinem Neffen die Mutter genommen werde. Genau das passiert, wenn die Frau in Haft muss.