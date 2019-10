Fellbach/Stuttgart Mädchen zu Tode geschüttelt: Fünf Jahre Haft

Die Frau und ihr Ehemann sind vor wenigen Jahren als syrische Kriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Sie lebten in einer Wohnung in Fellbach. Der Bruder des Mannes und alleinerziehende Vater des betreffenden Mädchens wollte ebenfalls nach Deutschland kommen. Es klappte zunächst nicht. Der Mann gelangte mit Hilfe von Schleusern von der Türkei nach Griechenland. Dorthin reisten die 25-jährige Syrerin und ihr Mann. Sie schleusten das Mädchen nach Deutschland ein, indem sie den Pass ihres Sohnes für das Kind benutzten. Der Sohn war in Fellbach bei Nachbarn geblieben.

25-Jährige schien nicht überfordert gewesen zu sein

Knapp drei Monate lang lebte das Mädchen bei ihrem Onkel und dessen Frau in Fellbach. „Liebevoll und fürsorglich“ habe sich die 25-Jährige um das ihr anvertraute Mädchen gekümmert, sagte Richter Klotz in seiner Urteilsbegründung. Das Kind habe sich gut eingelebt und sich in der Familie wohlgefühlt; das hatten mehrere Zeugen ausgesagt. Es gab auch keine Anhaltspunkte, dass die Frau überfordert gewesen wäre, weil sie nun außer ihrem Sohn ein zweites Kind zu betreuen hatte. Warum es dann an jenem 11. Dezember 2018 zum gewalttätigen Übergriff gegen das Mädchen kam, darüber könne nur spekuliert werden: vielleicht eine „momentane Überreaktion“ aus Wut, ein „Augenblicksversagen“. Laut einem Gutachter war die Frau jedenfalls zum Zeitpunkt der Tat voll schuldfähig. Ihr Ehemann und auch der Vater des verstorbenen Kindes saßen die meiste Zeit als Zuhörer mit im Gerichtssaal in Stuttgart. Er mache der Frau keinerlei Vorwürfe, hatte der Vater des toten Mädchens über die Rechtsanwältin der Angeklagten mitteilen lassen. Er wolle nicht, dass dem Sohn der Angeklagten nun die Mutter genommen werde.