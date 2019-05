Fellbach Tatort-Dreharbeiten am Kappelberg

Trotz raffiniert eingefädelter Geldübergabe und guter Vorbereitung der Kommissare kann der Täter nicht gefasst werden. Der Druck, den Täter zu finden, wächst, als ein zweiter Mord verübt wird. Jetzt müssen die Kommissare handeln, bevor die anonyme Bedrohung zur Panik führt. Ein erster Erfolg stellt sich ein, als am zweiten Tatort nicht nur eine Patronenhülse, sondern auch Spuren von rotem Nagellack gefunden werden.

Teilhaben am Tatort-Dreh konnte an diesem Mittwoch jeder, der zufällig durch die Weinberge spazierte. Keine Spur von einer Absperrung, die Passanten hätte hindern können, mitten durch das Set zu laufen. Weiter unten arbeiteten Bauern, unbekümmert von dem, was in geringer Entfernung weiter oberhalb passierte, in ihren Weinbergen.

Schauspieler oder Spaziergänger?

Ging man nahe genug ran, hatte man sogar die Möglichkeit, ein paar Regieanweisungen zu hören, die das Kamerateam den Schauspielern immer wieder zurief. Wären die vielen Autos des SWR-Teams nicht dort gewesen, hätte man die Schauspieler sogar mit Spaziergängern verwechseln können.

Etwas abseits vom eigentlichen Dreh war dann schon mehr zu sehen: Mehrere Streifenwagen der Polizei, einige Statisten, ein Bus mit der Aufschrift „Spurensicherung“ und jede Menge Menschen mit Kameras. Eins steht fest: Wer einmal hinter die Kulissen geblickt hat, empfindet den Tatort im Fernsehen als etwas weniger dramatisch...