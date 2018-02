Fellbach Technische Störung im Kappelbergtunnel behoben

Grund für die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit war am Dienstag (20.02.) eine Störung der Telefonleitung. Es konnten keine Notrufe mehr abgesetzt werden - "weder von der Brandmeldeanlage noch aus den Notfallnischen", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Die Störung konnte am Mittwoch behoben werden, daher gilt die Temporeduzierung ab sofort nicht mehr.