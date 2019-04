Fellbach Treuetest nicht bestanden - Polizei muss anrücken

Die 38-Jährige hatte ihre gleichaltrige Bekannte als "Lockvogel" auf ihren Freund angesetzt, um zu testen, ob er treu ist. Der Mann bestand den Test nicht und ließ sich mit der Dame ein. Als die beiden Frauen den Mann am Montagabend in einem Lokal in der Bahnhofstraße kurz vor 23 Uhr konfrontierten und die Freundin die Beziehung beendete kam es zum lautstarken Streit. Der Mann ging in die Gegenoffensive und wurde aggressiv. Als eine körperliche Auseinandersetzung drohte, alarmierten Zeugen die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte die Personen trennen und eine Schlägerei verhindern. Der Mann verließ das Lokal.