Fellbach.

Unbekannte haben in der Salierstraße und Blumenstraße in Fellbach zwischen Samstag (26.8.) und Montag (28.8.) die Reifen an neun Pkw-Anhängern mutwillig beschädigt. Es handelt sich bei allen beschädigten Fahrzeugen um Doppelachsanhänger. Die Täter beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand die zum Gehweg hingewandten Reifen, an denen nun ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1500 Euro zu verzeichnen ist. Auch der Besitzer eines Autos, das in der Danziger Straße geparkt war, wurde Opfer eines Vandalen. Der Unbekannte zerkratzte am Sonntag (27.8.) zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr den Mercedes an der Fahrertüre und Motorhaube. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 2000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.