Fellbach BMW-Fahrer rammt zehn Autos

Fellbach.

Am Montagvormittag kam es in der Cannstatter Straße in Fellbach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und zwei Verletzten. Ein BMW-Geländewagen befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er mehrere am Seitenrand geparkte Autos und krachte dann von hinten auf einen vor ihm fahrenden Seat.