Fellbach-Oeffingen Unfall zwischen Motorrad und Lkw

Fellbach-Oeffingen: Auf der Landesstraße L 1197 zwischen Oeffingen und Remseck kam es am Donnerstag Morgen gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte war ein 49 Jahre alter Suzuki-Biker von Oeffingen in Richtung Remseck unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Hinterrad eines entgegenkommenden Lkw eines 59-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.